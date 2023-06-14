Jokowi Buka Jakarta Fair Kemayoran: Setiap Tahun Ditunggu

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka pekan raya Jakarta atau Jakarta Fair 2023 di Kemayoran, Jakarta pada malam hari ini Rabu (14/6/2023).

Menurut Jokowi Jakarta Fair sudah sangat akrab dengan warga Jakarta.

"Pekan raya Jakarta atau Jakarta fair ini sudah sangat akrab dengan warga Jakarta. Setiap tahun kehadirannya selalu ditunggu oleh masyarakat Jakarta dan menjadi penanda hari ulang tahun Kota Jakarta yaitu pada tanggal 22 Juni. Berarti minggu depan," kata Jokowi dalam sambutannya di Jakarta Fair, Kemayoran.

Jokowi mengatakan, Jakarta Fair yang telah memasuki tahun ke 54 ini, merupakan ajang tahunan pameran terbesar, terlama dan terlengkap di Asia Tenggara.

"Artinya sudah melampaui setengah abad. Tahun lalu dikunjungi oleh 6,9 juta pengunjung dengan transaksi Rp7,3 triliun. Sebuah jumlah yang tidak kecil," kata Jokowi.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi pun turut mengucapkan selamat ulang tahun untuk DKI Jakarta yang ke 496 tahun.

"Oleh sebab itu, pada kesempatan ya g baik ini saya ingin mengucapkan selamat ultah kota Jakarta yang ke 496," kata Jokowi