Cegah Parkir Liar di JIExpo Kemayoran, Dishub Kerahkan Personel dan Mobil Derek

JAKARTA - Guna mencegah adanya parkir liar di event Jakarta Fair 2023 atau Pekan Raya Jakarta (PRJ) di Jakarta Internasional Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta Pusat. Suku Dinas Perhubungan Jakpus menyiagakan mobil derek dan puluhan personil.

Kepala Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Sudin Perhubungan Jakpus, Haryo Bagus Kusuma Dewa mengatakan, kurangnya kantong parkir kerap dimanfaatkan oleh oknum parkir liar.

"Harusnya (kendaraan parkir) di dalam (Jiexpo) semua," ujar Haryo saat dikonfirmasi, Rabu (14/6/2023).

Di sisi lain, lanjut Haryo, pihak Sudin Perhubungan Jakpus menyiagakan mobil derek guna menjaga kelancaran arus lalu lintas di sekitar kawasan JIExpo Kemayoran.

"Kami kan tugasnya terkait dengan lalu lintasnya, jadi kita tetap persiapkan derek sebagai antisipasi adanya parkir liar," paparnya.

Jika nantinya kembali timbul parkir liar, lanjut Haryo, pihaknya tak segan-segan melakukan penderekan terhadap kendaraan roda empat.