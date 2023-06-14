Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cegah Parkir Liar di JIExpo Kemayoran, Dishub Kerahkan Personel dan Mobil Derek

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |22:07 WIB
Cegah Parkir Liar di JIExpo Kemayoran, Dishub Kerahkan Personel dan Mobil Derek
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Guna mencegah adanya parkir liar di event Jakarta Fair 2023 atau Pekan Raya Jakarta (PRJ) di Jakarta Internasional Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta Pusat. Suku Dinas Perhubungan Jakpus menyiagakan mobil derek dan puluhan personil.

Kepala Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Sudin Perhubungan Jakpus, Haryo Bagus Kusuma Dewa mengatakan, kurangnya kantong parkir kerap dimanfaatkan oleh oknum parkir liar.

"Harusnya (kendaraan parkir) di dalam (Jiexpo) semua," ujar Haryo saat dikonfirmasi, Rabu (14/6/2023).

Di sisi lain, lanjut Haryo, pihak Sudin Perhubungan Jakpus menyiagakan mobil derek guna menjaga kelancaran arus lalu lintas di sekitar kawasan JIExpo Kemayoran.

"Kami kan tugasnya terkait dengan lalu lintasnya, jadi kita tetap persiapkan derek sebagai antisipasi adanya parkir liar," paparnya.

Jika nantinya kembali timbul parkir liar, lanjut Haryo, pihaknya tak segan-segan melakukan penderekan terhadap kendaraan roda empat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/338/3155030/jakarta_fair_2025-2Tmn_large.jpg
Pesta Kembang Api Meriahkan Penutupan Jakarta Fair 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/337/3149104/sejarah-hdSs_large.jpg
Selayang Pandang Sejarah Pasar Gambir untuk Rayakan HUT Ratu Wilhelmina hingga Jadi Jakarta Fair
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/338/3144645/begini_cara_jakarta_fair_kemayoran_antisipasi_ormas_kuasai_parkiran-y0i7_large.jpg
Begini Cara Jakarta Fair Kemayoran Antisipasi Ormas Kuasai Parkiran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/338/3034359/jakarta-fair-2024-berakhir-bukukan-transaksi-rp7-5-triliun-selama-33-hari-a3CGKDEQBR.jpg
Jakarta Fair 2024 Berakhir, Bukukan Transaksi Rp7,5 triliun Selama 33 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/22/338/3024622/heru-budi-tak-hadiri-puncak-jakarta-fair-2024-rapat-sampai-malam-CnWXDEpat6.jpg
Heru Budi Tak Hadiri Puncak Jakarta Fair 2024: Rapat Sampai Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/338/3024456/hadiri-jakarta-fair-kemayoran-anies-jakarta-tetap-pusat-perekonomian-indonesia-gk4h2znEGm.jpg
Hadiri Jakarta Fair Kemayoran, Anies: Jakarta Tetap Pusat Perekonomian Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement