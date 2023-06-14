Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tindaklanjuti Kerjasama Parpol di Pusat, Perindo dan PDIP DKI Gelar Pertemuan

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |22:14 WIB
Tindaklanjuti Kerjasama Parpol di Pusat, Perindo dan PDIP DKI Gelar Pertemuan
Pertemuan Perindo dan PDIP DKI Jakarta (foto: MPI/Felldy)
JAKARTA - Sebagai tindak lanjut keputusan kerjasama politik yang diputuskan pimpinan pusat, kepengurusan Perindo dan PDI-Perjuangan di Provinsi DKI Jakarta langsung menggelar pertemuan. Pertemuan digelar di kantor DPD PDI-Perjuangan DKI Jakarta, Rabu (14/6/2023) malam ini.

Kunjungan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perindo DKI dipimpin langsung oleh ketuanya, yakni Effendy Syahputra. Rombongan Perindo disambut hangat oleh jajaran pengurus DPD PDI-Perjuangan Provinsi DKI.

Effendy menyampaikan, bahwa pertemuan ini diinsiasi oleh partainya sebagai tindaklanjut atas kerja sama politik yang telah dibangun diantara dewan pimpinan pusat (DPP) kedua partai beberapa waktu lalu. Sehingga, kata dia, kunjungan politik yang dilakukan DPW DKI ini telah mendapat izin dari ketua umumnya, Hary Tanoesoedibjo.

"Kami ingin melakukan konsolidasi sebagai perkenalan awal, karena ini merupakan saudara koalisi kita bersama," kata Effendy saat menyampaikan tujuan kedatangannya bersama rombongan.

