INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Saling Kejar Mengejar, Bikers Ini Tewas Terlindas Minibus di Cakung

Muhammad Farhan , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |22:29 WIB
Diduga Saling Kejar Mengejar, <i>Bikers</i> Ini Tewas Terlindas Minibus di Cakung
Kecelakaan di tol Cakung (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kecelakaan terjadi di depan pintu tol Cakung yang mengarah Kelapa Gading, Jakarta Timur pada Rabu pagi tadi (14/6/2023) sekira pukul 08.42 WIB.

Peristiwa kecelakaan yang terekam kamera pengawas CCTV tersebut menampilkan seorang pengendara sepeda motor Honda PCX berinisial MBP (34), tewas terlindas mobil minibus Toyota Avanza.

Kanit Lantas Polsek Cakung, AKP Eko Aprihanto menjelaskan kecelakaan tersebut awalnya diduga karena adanya kejar-kejaran antara dua kendaraan tersebut.

Berdasarkan rekaman CCTV, MBP yang mengendarai motor Honda PCX nopol B 5595 KCH sempat terlihat saling mengejar dengan mobil Avanza warna silver B 2926 KFI, hingga memasuki ruas jalan arteri, dan kemudian melintas di wilayah pintu masuk Jakarta Tol Road Development (JTD).

"Kedua kendaraan tersebut terpantau kejar-kejaran di jalan arteri. Kemudian diduga Pengendara sepeda motor masuk ke tol, terserempet lalu terlindas oleh mobil Avanza," tutur Eko kepada awak media, Rabu (14/6/2023).

Eko menjelaskan, MBP sempat mendapatkan tindakan pertolongan pertama oleh petugas tol yang sempat menyaksikan kecelakaan tragis tersebut. Setelah mendapatkan pertolongan darurat, ia melanjutkan, korban pun dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Kelapa Gading.

"Dua jam kemudian, korban dinyatakan meninggal dunia oleh pihak Rumah Sakit karena mengalami luka berat," jelas Eko.

Halaman:
1 2
      
