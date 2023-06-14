Tak Hanya Pilpres, Perindo Ingin Kerja Bareng PDIP Berlanjut di Pileg Jakarta

JAKARTA - Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendy Syahputra berharap tidak hanya dalam kontestasi Pemilihan presiden (Pilpres), kerja sama yang dibangun bersama PDI-Perjuangan bisa diteruskan pada pemilihan legislatif (Pileg) khususnya di DKI Jakarta pada tahun 2024 mendatang.

Menurut Effendy, harapan ini juga selaras dengan apa yang disampaikan Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri pada saat menerima kunjungan DPP Perindo beberapa waktu lalu.

"Bahwa koalisi ini bukan hanya untuk pilpres, koalisi untuk memenangkan bung Ganjar, tapi juga koalisi bagaimana bersama-sama kita bisa menata bangsa ini lewat Pileg maupun Pilkada ke depan," kata Effendy di kantor DPD PDIP DKI Jakarta, Rabu (14/6/2023) malam.

Oleh karena itu, kata dia, sebagai partai politik yang lebih muda, Perindo DKI ingin meminta bimbingan kepada PDIP. Apalagi, PDIP sudah berhasil memenangkan Pemilu di Indonesia dua kali secara berturut-turut.

"Nah ini mohon arahannya bagaimana kira-kira supaya ikut membantu adik-adiknya ini bisa bersama-sama di Kebon Sirih (DRPD Provinsi DKI) ke depan, dalam menatap DKI lebih baik lagi dalam sebuah perahu koalisi yang sudah kita sepakati beberapa hari lalu di kantor DPP PDIP," pungkasnya.

(Awaludin)