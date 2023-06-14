Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sambut Kedatangan Perindo DKI, PDIP: Gerak Satu Langkah Menangkan Ganjar di Jakarta

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |22:56 WIB
Sambut Kedatangan Perindo DKI, PDIP: Gerak Satu Langkah Menangkan Ganjar di Jakarta
Ssekretaris DPD PDIP Jakarta, Gembong dan Ketua DPW Perindo DKI Effendy (foto: MPI/Felldy)
A
A
A

JAKARTA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) DKI Jakarta PDI-Perjuangan menyambut hangat kunjungan yang dilakukan DPW Perindo DKI Jakarta. Pertemuan ini akan menjadi langkah awal kedua partai dalam bergerak bersama memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024, khususnya di Ibu Kota.

"Kita hari ini menyatukan langkah, menyatukan gerak agar mesin partai yang dimiliki PDI-Perjuangan dan Perindo bisa satu gerak, satu langkah untuk menangkan Ganjar di Jakarta," kata Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono, Rabu (14/6/2023).

Sama seperti Partai Perindo, kata dia, DPD PDIP juga sengaja menghadirkan pimpinan DPC se-Jakarta dalam pertemuan malam ini. Harapannya, kedua pimpinan parpol di tingkat wilayahnya masing-masing bisa berkoordinasi secara langsung.

"Sehingga bisa langsung bersinergi, kemudian kita teruskan ke tingkat Kabupaten/Kota," ujar Ketua Fraksi PDIP di DPRD Jakarta itu.

Senada dengan pernyataan Gembong, Ketua DPW Perindo DKI Jakarta, Effendy Syahputra memastikan jika partainya akan turun ke bawah langsung untuk menjemput kemenangan bagi Ganjar Pranowo.

"Kita akan all out bersama-sama untuk memenangkan pak Ganjar di Pilpres 2024 nanti," tutur Effendy.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement