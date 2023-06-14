Sambut Kedatangan Perindo DKI, PDIP: Gerak Satu Langkah Menangkan Ganjar di Jakarta

JAKARTA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) DKI Jakarta PDI-Perjuangan menyambut hangat kunjungan yang dilakukan DPW Perindo DKI Jakarta. Pertemuan ini akan menjadi langkah awal kedua partai dalam bergerak bersama memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024, khususnya di Ibu Kota.

"Kita hari ini menyatukan langkah, menyatukan gerak agar mesin partai yang dimiliki PDI-Perjuangan dan Perindo bisa satu gerak, satu langkah untuk menangkan Ganjar di Jakarta," kata Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono, Rabu (14/6/2023).

Sama seperti Partai Perindo, kata dia, DPD PDIP juga sengaja menghadirkan pimpinan DPC se-Jakarta dalam pertemuan malam ini. Harapannya, kedua pimpinan parpol di tingkat wilayahnya masing-masing bisa berkoordinasi secara langsung.

"Sehingga bisa langsung bersinergi, kemudian kita teruskan ke tingkat Kabupaten/Kota," ujar Ketua Fraksi PDIP di DPRD Jakarta itu.

Senada dengan pernyataan Gembong, Ketua DPW Perindo DKI Jakarta, Effendy Syahputra memastikan jika partainya akan turun ke bawah langsung untuk menjemput kemenangan bagi Ganjar Pranowo.

"Kita akan all out bersama-sama untuk memenangkan pak Ganjar di Pilpres 2024 nanti," tutur Effendy.

(Awaludin)