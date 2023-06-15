Advertisement
NASIONAL

Erick Thohir Dinilai Cawapres Potensial karena Miliki Banyak Keunggulan Besar

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |00:28 WIB
Erick Thohir Dinilai Cawapres Potensial karena Miliki Banyak Keunggulan Besar
Menteri BUMN, Erick Thohir (foto: dok ist)
JAKARTA - Menteri BUMN, Erick Thohir dinilai memiliki sejumlah keunggulan untuk dapat diusung maju sebagai calon wakil presiden (cawapres). Sehingga mampu menguatkan akseptabilitas Erick Thohir menjadikannya cawapres potensial untuk Pilpres 2024

Pengamat Politik Universitas Indonesia, Ade Reza Hariyadi mengatakan, Erick Thohir semakin mendapat dukungan kuat maju cawapres. Mayoritas pendukung Erick Thohir berasal dari kalangan milenial.

Menurut dia, kekuatan Erick Thohir tidak hanya terletak pada dukungan besar milenial. Ketua Umum PSSI ini juga memiliki segudang pengalaman serta kemampuan logistik yang mumpuni.

"Dengan dukungan logistik, pengalaman, reputasi dan potensi elektabilitasnya, semestinya bisa memperkuat akseptabilitas (Erick Thohir),” ujar Ade seperti dilansir dari Antara.

Halaman:
1 2
      
