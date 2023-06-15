Gempa M3,0 Guncang Poso Sulteng

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan 3,0 mengguncang wilayah Poso, Sulawesi Tengah, Rabu (14/6/2023) sekira pukul 23.53 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 1.34 Lintang Selatan - 120.51 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.0, 14-Jun-2023 23:53:13WIB, Lok:1.34LS, 120.51BT (27 km BaratLaut POSO-SULTENG), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)