Gempa M4,2 Guncang Wilayah Melonguane Sulut

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,2 mengguncang wilayah Melonguane, Sulawesi Utara, Kamis (15/6/2023) sekira pukul 01.08 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 3.55 Lintang Utara - 126.82 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.2, 15-Jun-2023 01:08:50WIB, Lok:3.55LU, 126.82BT (52 km Tenggara MELONGUANE-SULUT), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)