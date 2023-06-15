Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sandiaga Uno Berbatik Hijau saat Ngopi Bareng Jokowi, Ini Obrolannya

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |06:00 WIB
Sandiaga Uno Berbatik Hijau saat Ngopi Bareng Jokowi, Ini Obrolannya
Menparekraf Sandiaga ngopi bareng Jokowi (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Senyum Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) merekah, sesaat Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) Pramono Agung menyinggung soal batik yang dikenakan Sandiaga Uno.

Batik berwarna hijau itu disinggung Pramono lantaran Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia itu baru saja dikukuhkan sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPP PPP pada Rabu 14 Juni 2023 petang.

Momen itu terjadi ketika Jokowi, Pramono Agung, Sandiaga Uno serta Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menikmati secangkir kopi usai meresmikan pembukaan Jakarta Fair 2023, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Rabu (14/6/2023) malam.

"Saya beruntung diajak sempat minum kopi bersama Bapak Presiden, Bapak Ketua MK, Panglima TNI dan Menseskab," ungkap Sandiaga Uno.

"Bapak Presiden juga sempat tersenyum saat Pak Menseskab menyatakan bahwa sekarang saya sudah memiliki warna baru, dan tentunya diharapkan bisa menjadi memberikan kontribusi kepada kontestasi demokrasi ke depan," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi diungkapkannya menanyakan soal tugas baru yang diembannya setelah resmi bergabung dengan PPP.

Sandiaga Uno pun menjawab tugas dan kewajibannya di PPP akan ditetapkan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang akan digelar di DPP PPP pada Jumat (16/6/2023) dan Sabtu (17/6/2023) mendatang.

"Bapak Presiden sempat menanyakan tentang tugas baru di PPP dan saya sampaikan bahwa akan ditentukan saat Rapimnas pada saat Jumat dan Sabtu," ungkap Sandiaga Uno.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement