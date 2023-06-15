Sandiaga Uno Berbatik Hijau saat Ngopi Bareng Jokowi, Ini Obrolannya

JAKARTA - Senyum Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) merekah, sesaat Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) Pramono Agung menyinggung soal batik yang dikenakan Sandiaga Uno.

Batik berwarna hijau itu disinggung Pramono lantaran Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia itu baru saja dikukuhkan sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPP PPP pada Rabu 14 Juni 2023 petang.

Momen itu terjadi ketika Jokowi, Pramono Agung, Sandiaga Uno serta Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menikmati secangkir kopi usai meresmikan pembukaan Jakarta Fair 2023, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Rabu (14/6/2023) malam.

"Saya beruntung diajak sempat minum kopi bersama Bapak Presiden, Bapak Ketua MK, Panglima TNI dan Menseskab," ungkap Sandiaga Uno.

"Bapak Presiden juga sempat tersenyum saat Pak Menseskab menyatakan bahwa sekarang saya sudah memiliki warna baru, dan tentunya diharapkan bisa menjadi memberikan kontribusi kepada kontestasi demokrasi ke depan," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi diungkapkannya menanyakan soal tugas baru yang diembannya setelah resmi bergabung dengan PPP.

Sandiaga Uno pun menjawab tugas dan kewajibannya di PPP akan ditetapkan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang akan digelar di DPP PPP pada Jumat (16/6/2023) dan Sabtu (17/6/2023) mendatang.

"Bapak Presiden sempat menanyakan tentang tugas baru di PPP dan saya sampaikan bahwa akan ditentukan saat Rapimnas pada saat Jumat dan Sabtu," ungkap Sandiaga Uno.