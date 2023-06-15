Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hari Ini KPK Panggil 10 Tersangka Korupsi Dana Tukin Kementerian ESDM

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |06:21 WIB
Hari Ini KPK Panggil 10 Tersangka Korupsi Dana Tukin Kementerian ESDM
KPK memanggil 10 tersangka kasus korupsi tukin Kementerian ESDM hari ini. (Okezone)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap 10 tersangka kasus dugaan korupsi manipulasi pembayaran dana tunjangan kinerja (tukin) pegawai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada hari ini. Para tersangka diminta kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan.

"Benar, kami jadwalkan pemanggilan terhadap 10 orang yang KPK telah tetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pembayaran tunjangan kinerja di Kementerian ESDM. Kami ingatkan para tersangka kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Kamis (15/6/2023).

Sekadar informasi, KPK sedang mengusut kasus baru terkait dugaan korupsi manipulasi pembayaran dana tukin Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian ESDM. Kasus tersebut ditaksir merugikan keuangan negara hingga puluhan miliar rupiah.

KPK telah menetapkan 10 tersangka dalam proses penyidikan kasus tersebut. Tak hanya itu, KPK melalui Ditjen Imigrasi Kemenkumham telah mencegah 10 orang yang berkaitan dengan perkara ini untuk bepergian ke luar negeri.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
