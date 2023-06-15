Gempa Guncang Cirebon Pagi Ini, Kedalaman 10 Km

JAKARTA - Wilayah Kota Cirebon, Jawa Barat diguncang gempa bumi pada Kamis (15/6/2023). Gempa berkekuatan Magnitudo 2,9.

"Gempa Mag:2.9, 15-Jun-2023 06:20:17 WIB, tulis BMKG melalui akun @infoBMKG.

BMKG menyebutkan lokasi koordinat gempa berada pada 6.85LS-108.64 BT. Pusat gempa 18 km Tenggara Kota Cirebon.

Kedalaman gempa tersebut 10 Kilometer. "Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

(Arief Setyadi )