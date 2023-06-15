Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

TGB Dinilai Layak Dipertimbangkan Jadi Cawapres Ganjar, Ini Sejumlah Alasannya

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |07:22 WIB
Ganjar Pranowo-TGB (MPI)
Ganjar Pranowo-TGB (MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Perindo, Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi, dinilai layak dipertimbangkan menjadi calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Terlebih saat ini Partai Perindo sudah bekerjasama dengan PDI Perjuangan untuk mengusung Ganjar sebagai capres.

"TGB juga layak dipertimbangkan untuk jadi Cawapres Ganjar," kata Pengamat Politik Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa kepada MNC Portal, Kamis (15/6/2023).

Ia menyebutkan, ada 2 alasan yang dapat menjadi pertimbangan untuk mengusung TGB sebagai cawapres Ganjar. Pertama, prestasinya sebagai Gubernur NTB. Kedua, TGB merupakan tokoh ulama.

"Atas pertimbangan, misalnya prestasi sebagai Gubernur NTB 2 kali, tokoh dan ulama serta representasi luar Jawa, saya kira alasan-alasan ini bisa jadi landasan bagi penentuan Cawapres Ganjar," ucapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyambut baik nama TGB yang disebut cocok mendampingi Ganjar.

Menurutnya, nama TGB juga dapat dikaji bersama sepuluh nama tokoh yang disebut Ketua DPP PDIP Puan Maharani cocok mendampingi Ganjar Pranowo.

"Nama-nama itu nanti akan dikaji secara dinamis dan nantinya terjadi pengerucutan," kata Hasto saat ditemui di iNews Tower, Jakarta, Senin (12/6/2023).

