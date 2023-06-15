Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Penyuap Wali Kota Bandung Yana Mulyana Segera Disidang

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |07:24 WIB
Penyuap Wali Kota Bandung Yana Mulyana Segera Disidang
Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tiga tersangka penyuap Wali Kota Bandung, Yana Mulyana (YM) bakal segera disidang. Adapun, ketiga tersangka penyuap Kang Yana tersebut yakni, Direktur PT Sarana Mitra Adiguna (SMA) Benny (BN); CEO PT Citra Jelajah Informatika (CIFO) Sony Setiadi (SS); dan Manager PT SMA, Andreas Guntoro (AG).

Kabag Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan, berkas penyidikan ketiga tersangka penyuap Yana Mulyana tersebut telah rampung. Tim penyidik juga telah melimpahkan berkas perkara ketiganya ke tim Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Telah dilaksanakan penyerahan para tersangka dan barang bukti dari tim penyidik kepada jaksa KPK untuk perkara pemberi suap walikota Bandung atasnama Sony Setiadi dkk," kata Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Kamis (15/6/2023).

Selanjutnya, kata Ali, ketiga tersangka penyuap Yana Mulyana tersebut akan kembali dilakukan proses penahanan. Kali ini, kewenangan penahanan beralih ke tim jaksa. Tim jaksa kembali melakukan penahanan terhadap ketiganya untuk 20 hari ke depan sambil menunggu surat dakwaan rampung.

"Sebelum 14 hari kerja kami pastikan perkaranya telah dilimpahkan pada PN Tipikor," kata Ali.

