Komandan Koopssus Tegaskan Pasukan Khusus TNI Harus Kompeten dan Kolaboratif

JAKARTA - Komandan Koopssus (Komando Operasi Khusus) TNI Mayjen Joko P Putranto mengatakan, pasukan khusus TNI harus kompeten dan kolaboratif. Pernyataan itu dibacakan Wadan Koopssus TNI Brigjen TNI (Mar) Supriyono dalam Apel Gelar Pasukan Latihan Aksi Khusus Koopssus TNI Semester I TA. 2023 di Lapangan Satpamwal Denma Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (14/6/2023).

Kompeten, kata Joko, artinya memiliki kapasitas yang handal untuk melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Kolaboratif artinya memiliki sikap kerja sama yang baik dengan semua pihak terkait.

Joko menegaskan, seluruh prajurit harus senantiasa meningkatkan kompetensinya dan mampu mengikuti perkembangan kemajuan teknologi dengan cara mengikuti pendidikan dan latihan.

"Apel gelar kesiapan pasukan ini diselenggarakan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan personel maupun alutsista yang akan digunakan dalam kegiatan Latihan Aksi Khusus Koopssus TNI Semester I TA 2023 guna menjawab tantangan tugas ke depan yang semakin kompleks dihadapkan pada kemajuan teknologi," katanya.

"Latihan Aksi Khusus Koopssus TNI Semester I TA 2023 merupakan salah satu latihan yang diselenggarakan untuk memelihara kemampuan dan meningkatkan keahlian yang sudah dimiliki pasukan Sataksus TNI serta menjaga sinergitas masing-masing angkatan," sambungnya.