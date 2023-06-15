Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

iNews Media Group Wakili Asia Pasifik Hadiri YouTube News Working Group di AS

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |08:31 WIB
iNews Media Group Wakili Asia Pasifik Hadiri YouTube News Working Group di AS
Wakili Asia Pasifik, iNews Media Group hadiri YouTube News Working Group di AS. (MPI)
NEW YORK - iNews Media Group menjadi perwakilan dari Asia Pasifik dalam YouTube News Working Group di markas YouTube, New York, Amerika Serikat, pekan ini.

Konferensi ini merupakan inisiatif untuk mempertemukan berbagai media besar yang berpengaruh dari seluruh dunia. Para perwakilan media-media tersebut mendiskusikan beragam hal terkait perkembangan newsroom, konten serta berbagai tantangan pemberitaan di masa depan.

iNews Media Group dari MNC Media diwakili Direktur Pemberitaan, Prabu Revolusi.

"Kami diundang ke event ini untuk hadir sebagai pembicara dalam YouTube News Working Group bersama perwakilan CNN Brasil, ABC News, serta beberapa newsroom lain dalam lingkup global," ujar Prabu kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (15/6/2023).

Dalam forum tersebut, Prabu dan pembicara lainnya membahas tantangan disrupsi media. Bagaimana media konvensional bisa eksis dan membuat terobosan di tengah maraknya media baru yang bermunculan dengan aneka platform dan beragam konten, antara lain di YouTube.

"Ya kita bicara soal konvergensi media. Ini memang tantangan untuk media-media mainstream seperti televisi karena perkembangan teknologi tentu memaksa terjadinya disrupsi di bidang media,” tutur Prabu.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
