JAKARTA - Gempa mengguncang wilayah Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis (15/6/2023).
Info dari Twitter BMKG, gempa terjadi sekira pukul 08:10 WIB.
"Gempa Mag:4.9, 15-Jun-2023 08:10:01WIB," tulis BMKG melalui akun Twitter @infoBMKG.
Lokasi koordinat gempa 9.23 LS-123.95 BT. Pusat gempa 76 km Barat Laut Timor Tengah Utara.
Kedalaman gempa 65 Km. "Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.
(Arief Setyadi )