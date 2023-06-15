Gempa M4,9 Guncang Timor Tengah Utara NTT

JAKARTA - Gempa mengguncang wilayah Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis (15/6/2023).

Info dari Twitter BMKG, gempa terjadi sekira pukul 08:10 WIB.

"Gempa Mag:4.9, 15-Jun-2023 08:10:01WIB," tulis BMKG melalui akun Twitter @infoBMKG.

Lokasi koordinat gempa 9.23 LS-123.95 BT. Pusat gempa 76 km Barat Laut Timor Tengah Utara.

Kedalaman gempa 65 Km. "Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

