Sidang Putusan Sistem Pemilu, MK Dijaga Ketat Brimob Bersenjata dan Mobil Baja

JAKARTA - Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat dijaga ketat oleh pasukan kepolisian bersenjata lengkap, Kamis (15/6/2023) jelang sidang putusan gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Sidang sedianya akan berlangsung pukul 09.30 WIB. Nampak, puluhan Brimob dikerahkan dalam penjagaan gedung ini.

Pantauan MNC Portal Indonesia, terdapat 2 mobil baja taktis jenis wilf, dan 1 mobil baja taktis jenis Barracuda. Para polisi nampak sudah berjaga sedari tadi.

Gugatan judicial review ini diajukan enam orang pemohon pada 14 November 2022. Mereka adalah Demas Brian Wicaksono (kader PDIP), Yuwono Pintadi (kader Nasdem), Fahrurrozi dan Ibnu Rachman Jaya.

Selain itu, ada juga Riyanto dan Nono Marijono. Keenamnya juga menunjuk Sururudin dan Iwan Maftukhan sebagai kuasa hukumnya. Mereka meminta MK mengembalikan sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup.