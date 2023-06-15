Hari Ini Bareskrim Periksa Orangtua Dito Mahendra

JAKARTA - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan kepemilikan senjata api (senpi) ilegal dengan tersangka Dito Mahendra.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, pada hari ini, Kamis (15/6/2023), penyidik bakal memeriksa orangtua Dito Mahendra.

"Hari Kamis, 15 Juni 2023, akan dilakukan orangtua MDS alias DM," kata Ramadhan.

Selain itu, Bareskrim Polri pada Jumat, 16 Juni 2023 akan memeriksa Ketua RT dari lingkungan tempat Dito Mahendra tinggal.

Bareskrim Polri sudah menetapkan Dito Mahendra sebagai tersangka kasus senpi ilegal, berdasarkan gelar perkara pada 17 April 2023.

Dalam hal ini, Dito disangka melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang (UU) Darurat Nomor 12 Tahun 1951.