1.202 Aparat Gabungan Diterjunkan Kawal Sidang Putusan Sistem Pemilu di MK

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini akan menggelar sidang pleno pembacaan putusan terkait gugatan sistem pemilu pada UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Kamis (15/6/2023). Sebanyak 1.202 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan gedung.

"1.202 personel (yang dikerahkan untuk pengamanan)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko.

Trunoyudo juga menyampaikan, rekayasa lalu lintas di sekitar Gedung MK. Namun, rekayasa lalu lintas ini masih bersifat situasional, tergantung pada kondisi di lapangan.

"Ya ada (rekayasa lalu lintas)," singkatnya.

Berdasarkan unggahan di akun Twitter @TMCPoldaMetro, diketahui kepolisian telah menutup ruas Jalan Medan Merdeka Barat yang mengarah ke Harmoni.

"08.55 Polri Dit Lantas PMJ melakukan pengalihan arus sementara di depan Gedung Sapta Pesona. Untuk kendaraan yang akan menuju Jl. Medan Merdeka Barat / Harmoni dialihkan sementara melalui Jl. Budi Kemuliaan dan Jl. Medan Merdeka Selatan," demikian cuitan akun tersebut.

MK bakal menggelar sidang pleno pembacaan putusan terkait gugatan sistem pemilu pada hari ini.

"Pengucapan putusan hari Kamis tanggal 15 Juni, jam 9.30 WIB di Ruang Sidang Pleno bersama dengan beberapa putusan yang lain," kata Juru Bicara MK Fajar Laksono.