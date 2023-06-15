Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Kunjungi Pasar Menteng Pulo, Disambut Riuh Warga

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |10:39 WIB
Jokowi Kunjungi Pasar Menteng Pulo, Disambut Riuh Warga
Presiden Jokowi. (Foto: Raka Dwi)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Pasar Menteng Pulo, Jakarta Selatan, pada pagi hari ini, Kamis (15/6/2023).

Pantauan MPI, Jokowi tiba sekira pukul 10.07 WIB. Tampak menyambut dan mendampingi Jokowi, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Santoso dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Saat turun dari mobil, Jokowi nampak menyapa riuh warga yang sedari pagi menunggunya. Jokowi pun menghampiri kerumunan warga tersebut. Selain menyapa, Jokowi juga berswafoto (selfie) dengan beberapa warga.

 BACA JUGA:

Di Pasar Menteng Pulo, Jokowi akan melakukan peninjauan kepada para pedagang pasar. Jokowi juga akan mengecek harga sembako di Pasar Menteng Pulo.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
