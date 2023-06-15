Jokowi Kunjungi Pasar Menteng Pulo, Disambut Riuh Warga

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Pasar Menteng Pulo, Jakarta Selatan, pada pagi hari ini, Kamis (15/6/2023).

Pantauan MPI, Jokowi tiba sekira pukul 10.07 WIB. Tampak menyambut dan mendampingi Jokowi, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Santoso dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Saat turun dari mobil, Jokowi nampak menyapa riuh warga yang sedari pagi menunggunya. Jokowi pun menghampiri kerumunan warga tersebut. Selain menyapa, Jokowi juga berswafoto (selfie) dengan beberapa warga.

BACA JUGA:

Di Pasar Menteng Pulo, Jokowi akan melakukan peninjauan kepada para pedagang pasar. Jokowi juga akan mengecek harga sembako di Pasar Menteng Pulo.

(Qur'anul Hidayat)