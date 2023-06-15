Jokowi Sebut Kepemimpinan Ibarat Tongkat Estafet, Bukan Meteran Pom Bensin

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kepemimpinan ibarat tongkat estafet yang harus terus maju ke depan. Ia berharap kepemimpinan tidak seperti meteran pom bensin.

"Kepemimpinan ibarat tongkat estafet. Sekali lagi, kepemimpinan itu seperti tongkat estafet, bukan meteran pom bensin. Kalau meteran pom bensin itu Pak dimulai dari nol ya, tunjukkan ini," kata Jokowi dalam sambutannya pada peluncuran Indonesia Emas 2045 yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (15/6/2023).

Kepemimpinan meteran pom bensin, kata Jokowi, diibaratkan maju mundur. Bahkan, maju-mundurnya kepemimpinan bisa diibaratkan seperti senam Poco-Poco.

"Apakah kita mau seperti itu? Enggak, ndak kan. Masa kaya meteran pom bensin. Mestinya kalau sudah TK, SD, SMP kepemimpinan berikutnya masuk SMA, universitas. Nanti kepemimpinan berikutnya masuk ke S2 S3 mestinya seperti itu. Tidak maju mundur poco-poco," kata Jokowi.

Ia menegaskan, kepemimpinan selanjutnya harus ada keberlanjutan dan kesinambungan.

"Harus ada keberlanjutan dan kesinambungan harus. Kalau sudah kepemimpinan satu, kedua, ketiga sudah sampai SMPA, harusnya kepemimpinan keempat harus masuk ke universitas jangan balik lagi ke SD lagi," tuturnya.