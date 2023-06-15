Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Belanda Akhirnya Akui 17 Agustus 1945 Hari Kemerdekaan RI, Jokowi: Bagus

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |11:20 WIB
Presiden Jokowi/ Biro Pers Setpres
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal pernyataan Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte yang secara resmi mengakui 17 Agustus 1945 sebagai hari Kemerdekaan Indonesia.

Mantan Gubernur DKI ini menyambut baik kabar tersebut. "Ya bagus," kata Jokowi di Pasar Menteng Pulo, Jakarta Selatan, Kamis (15/6/2023).

Kendati demikian, Jokowi masih akan berdiskusi dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terkait pengakuan PM Mark tersebut. Menurutnya, pengakuan tersebut dapat berdampak ke segala aspek.

"Tapi nanti kita melihat saya akan minta masukan dulu ke Menteri luar negeri. Karena itu impactnya kemana-mana," tutup Jokowi.

Sekadar diketahui, Pemerintah Kerajaan Belanda akhirnya secara resmi mengakui 17 Agustus 1945 sebagai hari Kemerdekaan Indonesia. Pengakuan ini disampaikan Perdana Menteri (PM) Mark Rutte pada hari Rabu waktu setempat.

