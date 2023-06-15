Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Presiden Jokowi dengan Sigap Betulkan Mic Putri Ariani di Istana Negara

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |12:31 WIB
JAKARTA - Momen Presiden Jokowi dengan sigap betulkan mic Putri Ariani di Istana Negara, menarik untuk diulas.

Penyanyi disabilitas berusia 17 tahun ini mengharumkan nama Indonesia dalam ajang kompetisi menyanyi skala internasional, America’s Got Talent atau AGT 2023. Bahkan Putri Ariani meraih Golden Buzzer di ajang tersebut.

Penampilan Putri Ariani saat menyanyikan lagu “Loneliness” membuat para juri terkesima. Bahkan, Simon Cowell nagih dan ingin mendengar suara Putri Ariani sekali lagi sebelum memberikan Golden Buzzer.

Putri Ariani bersama kedua orangtuanya , Ismawan Kurnianto dan Reni Alfianty, akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 14 Juni 2023.

Selain membagikan kisah soal prestasinya di ajang internasional tersebut, Putri juga diberikan kesempatan untuk menyanyi di Istana di depan Jokowi.

Saat itu, Putri dibantu sang ayah saat hendak duduk di depan keyboard dan microphone (mic). Namun, mic yang sudah terpasang sempat sedikit tersenggol olehnya.

Jokowi yang berada di samping Putri Ariani, langsung sigap membetulkan posisi mic agar sesuai dengan posisi Putri untuk bernyanyi.

