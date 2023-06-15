KPK Panggil Mentan Syahrul Yasin Limpo Besok

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memangggil Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo untuk dimintai keterangannya pada Jumat, 16 Juni 2023. KPK sebelumnya telah mengirimkan surat undangan kepada politikus Partai Nasdem tersebut.

Mantan Gubernur Sulawesi Selatan tersebut diminta hadir ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, sekira pukul 09.30 WIB. Sebab, keterangannya dibutuhkan dalam rangka penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

"Ya, segera diundang untuk permintaan keterangan. Benar, dijadwalkan untuk hadir besok Jumat (16/6/2023) jam 09.30 wib di Gedung Merah Putih KPK," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Kamis (15/6/2023).

Ali berharap, Mentan Syahrul Yasin Limpo dapat memenuhi undangan permintaan keterangan dari lembaga antirasuah.

"Informasi yang kami peroleh, Surat sudah dikirimkan ke yang bersangkutan. Kami berharap yang bersangkutan bisa hadir memenuhi undangan dimaksud,"pungkasnya.

Sekadar informasi, KPK saat ini sedang menyelidiki dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Penyelidikan itu, dipastikan KPK, merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat.

"Ini sebagai tindak lanjut laporan masyarakat yang diterima KPK sehingga kemudian KPK tindaklanjuti pada proses penegakan hukum," tutup Ali.