Profil Panji Gumilang, Pimpinan Ponpes Al Zaytun Indramayu

JAKARTA - Massa mendemo terhadap Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun di Indramayu, Jawa Barat. Aksi massa itu menuntut agar diusut tuntas dugaan penyimpangan di Ponpes Al Zaytun.

Al Zaytun merupakan ponpes yang berdiri di Indramayu. Ponpes ini dipimpin Panji Gumilang.

Melansir berbagai sumber, Kamis (15/6/2023), Panji Gumilang merupakan sosok yang mendirikan Yayasan Pesantren Indonesia. Dari sana dibangun Ponpes Al Zaytun pada 13 Agustus 1996.

Panji Gumilang lahiri Desa Sembung Anyar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada 30 Juli 1946. Semasa kecil, pria bernama lengkap Abdussalam Rasyidu Panji Gumilang ini menempuh pendidikan Sekolah Rakyat (SR) pada pagi hari dan dilanjutkan belajar mengaji pada sore harinya.

Ia sempat melanjutkan pendidikannya ke Pondok Modern Gontor, tapi tidak sampai lulus. Selain itu, Panji Gumilang studi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam di Fakultas Adab. Semasa kuliah ia juga aktif di HMI cabang Ciputat.

Ia pernah mendapat gelar Doktor Honoris Causa bidang Management, Education and Human Resources oleh IMCA (International Management Centres Association) - Revans University, universitas tidak terakreditasi action learning yang berbasis di Buckingham, Inggris.