Putuskan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka, MK: Usulan PDIP Wakili Kepentingan Partai Bukan DPR

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan judicial review terhadap pasal mengenai sistem pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Maka, sistem pemilu yang berlaku proporsional terbuka.

MK juga menolak keterangan fraksi PDIP yang sempat dibacakan saat penyampaian pandangan DPR RI dalam sidang pemeriksaan terkait gugatan sistem pemilu proposial terbuka.

MK menilai, usulan fraksi PDI-P itu hanya mewakili kepentingan partai, dan bukan mewakili DPR RI.

"Keterangan DPR sejatinya merupakan keterangan yang diberikan lembaga perwakilan rakyat sebagai satu kesatuan pandangan lembaga, bukan pandangan fraksi," ujar Hakim Konstitusi Guntur Hamzah saat sidang pembacaan putusan perkara nomor 114/PUU-XX/2022, Kamis (15/6/2023).

"Perbedaan pandangan dari F-PDIP dalam keterangan DPR lebih merupakan persoalan internal lembaga DPR, sehingga yang akan Mahkamah pertimbangan adalah keterangan DPR secara kelembagaan," sambungnya.