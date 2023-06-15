Targetkan Dua Digit, Hary Tanoe: Semakin Banyak Kursi Semakin Kita Bisa Bermanfaat Bagi Masyarakat

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menjelaskan mengapa ia menargetkan dobel digit di semua tingkatan legislatif.

Menurutnya, dengan semakin banyaknya kader Partai Perindo yang duduk di kursi legislatif, maka perjuangan partai, yakni untuk Indonesia sejahtera akan lebih mudah direalisasikan.

"Perjuangan kita untuk NKRI untuk kesejahteraan Indonesia," kata Hary Tanoe ketika memberikan sambutan sekaligus membuka Rapat Kerja Wilayah (rakerwil) DPW Partai Perindo Kaltim dan Pembekalan Bacaleg DPRD Provinsi Kaltim di Samarinda, Kamis (15/6/2023).

"Semakin banyak kursi, semakin kita bisa bermanfaat bagi masyarakat dan Indonesia tentunya," sambungnya.

Untuk itu, Ketum Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu--meminta kader-kader di Kaltim untuk kerja serius mencapai target partai, yakni dobel digit legislatif.

"Mudah-mudahan pembekalan bacaleg ini bisa memberikan satu nuansa wawasan yang bagus yang konstruktif produktif untuk perjuangan kita di Pemilu 2024," ujarnya.