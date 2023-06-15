Upaya Capai Dua Digit, Hary Tanoe Targetkan Satu Kursi DPR RI dan Enam Kursi DPRD Tingkat I di Kaltim

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menargetkan satu kursi DPR RI di Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai upaya mencapai target dobel digit keterwakilan Partai Perindo di semua tingkatan.

Hal itu ia sampaikan ketika memberikan sambutan sekaligus membuka Rapat Kerja Wilayah (rakerwil) DPW Partai Perindo Kaltim dan Pembekalan Bacaleg DPRD Provinsi Kaltim di Samarinda, Kamis (15/6/2023).

"Target kalau kita bicara dobel digit kursi DPR RI minimal satu kursi (di Kaltim)," kata Hary Tanoe yang hadir secara virtual.

Perlu diketahui, untuk Kaltim terdapat delapan kursi DPR RI.

Kemudian, Ketua Umum Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu melanjutkan, target untuk DPRD tingkat I atau provinsi, ia menargetkan enam dari 55 kursi yang tersedia.