Keluarga di Satu Partai, PDIP Dinilai Bikin Kader Lebih Produktif

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meyakini Kaesang Pangarep bakal maju di Pilwalkot Depok melalui partainya.

“Kalau keluarganya ada di PDIP maka semua keluarga itu adalah wajib juga PDIP. Itu wajib seperti itu, peraturannya. Umpama saya, anak saya lewat partai lain, itu tidak boleh,” ujar Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah, Senin 12 Juni 2023.

Terkait hal itu, Pengamat politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing mengatakan, adanya aturan tersebut tentu memiliki dampak positif bagi partai. Sehingga, ideologi para kader tetap seirama dengan anggota keluarga yang ingin terjun ke politik.

“Saya melihat aspek sosilogi, aturan satu keluarga satu partai itu agar seirama langkah politiknya. Baik di dalam maupun luar partai jadi napas politik jadi sama, baik sebagai keluarga maupun kader partai itu,” katanya, Kais (15/6/2023).

Dia menilai, adanya aturan tersebut akan membuat kader lebih produktif jika dibandingkan dengan satu keluarga tetapi berbeda partai. Sehingga ini akan memberikan dampak positif bagi internal partai.

“Saya pikir itu lebih produktif dibanding satu keluarga beda partai. Pasti aliran politiknya beda,” ujarnya.

Emrus menerangkan, perbedaan sikap politik dalam satu keluarga tentu berbahaya bagi kepentingan partai. Sebab tidak menutup kemungkinan, mereka bisa saling membocorkan rahasia partai.

“Mungkin enggak satu keluarga itu saling membocorkan? Bisa dong. Maka aturan satu partai itu ada sisi positifnya,” bebernya.