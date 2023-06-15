Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kader NU, Erick Thohir Punya Keunggulan Elektabilitas Hadapi Pilpres 2024

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |17:37 WIB
Kader NU, Erick Thohir Punya Keunggulan Elektabilitas Hadapi Pilpres 2024
Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Dok Kementerian BUMN)
A
A
A

JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir mendapatkan hasil memuaskan dalam hasil survei calon wakil presiden (cawapres) oleh Indikator Politik Indonesia periode 26 Mei-30 Mei 2023. Erick Thohir menempati posisi pertama dalam hasil survei elektabilitas bursa cawapres.

Erick Thohir meraih angka elektabilitas cawapres sebesar 15,5 persen. Sedangkan di belakangnya ada nama – nama lama seperti Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil, Menkopolhukam Mahfud MD dan Menparekraf Sandiaga Uno.

Pesaing terdekat Erick Thohir adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang meraih elektabilitas sebesar 15,4 persen.

Peneliti Senior Political Statistics (Polstat), Apna Permana menilai, elektabilitas Erick yang berada di atas Ridwan Kamil tak lepas dari statusnya sebagai kader Nahdlatul Ulama (NU).

“Latar belakang Erick Thohir sebagai kader Nahdatul Ulama (NU) mampu menambal kekurangan suara. "Ridwan kamil meskipun disukai oleh kaum muda, tapi bukan datang dari kalangan NU,” ucapnya menganalisis, Kamis (15/6/2023).

Seperti diketahui, NU bersama warganya, Nahdliyin, selalu mengambil peran penting setiap tahun politik. Hal ini lantaran oganisasi Islam tersebut memiliki banyak massa di seluruh wilayah Indonesia, khususnya daerah Jawa Timur (Jatim).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement