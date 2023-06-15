Kader NU, Erick Thohir Punya Keunggulan Elektabilitas Hadapi Pilpres 2024

JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir mendapatkan hasil memuaskan dalam hasil survei calon wakil presiden (cawapres) oleh Indikator Politik Indonesia periode 26 Mei-30 Mei 2023. Erick Thohir menempati posisi pertama dalam hasil survei elektabilitas bursa cawapres.

Erick Thohir meraih angka elektabilitas cawapres sebesar 15,5 persen. Sedangkan di belakangnya ada nama – nama lama seperti Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil, Menkopolhukam Mahfud MD dan Menparekraf Sandiaga Uno.

Pesaing terdekat Erick Thohir adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang meraih elektabilitas sebesar 15,4 persen.

Peneliti Senior Political Statistics (Polstat), Apna Permana menilai, elektabilitas Erick yang berada di atas Ridwan Kamil tak lepas dari statusnya sebagai kader Nahdlatul Ulama (NU).

“Latar belakang Erick Thohir sebagai kader Nahdatul Ulama (NU) mampu menambal kekurangan suara. "Ridwan kamil meskipun disukai oleh kaum muda, tapi bukan datang dari kalangan NU,” ucapnya menganalisis, Kamis (15/6/2023).

Seperti diketahui, NU bersama warganya, Nahdliyin, selalu mengambil peran penting setiap tahun politik. Hal ini lantaran oganisasi Islam tersebut memiliki banyak massa di seluruh wilayah Indonesia, khususnya daerah Jawa Timur (Jatim).