HOME NEWS NASIONAL

Prabowo : Industri Pertahanan Bagian Vital Menentukan Kemerdekaan

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |18:10 WIB
Prabowo : Industri Pertahanan Bagian Vital Menentukan Kemerdekaan
Menhan Prabowo Subianto (Foto : MPI)
A
A
A

BANDUNG - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengungkapkan industri pertahanan merupakan bagian vital sebagai penentu kemerdekaan dan kedaulatan bangsa.

Prabowo menegaskan, Indonesia membutuhkan pertahanan kuat untuk menjaga negara yang besar dan memiliki kekayaan sumber daya alam.

"Industri pertahanan adalah bagian vital, menentukan dari kemerdekaan kita, kedaulatan kita. Saudara sekalian, kita adalah bangsa yang besar, bangsa kita luasannya adalah sama dengan seluruh Eropa Barat," kata Prabowo saat pidato di acara The 1st DEFEND ID's Day di Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/6/2023).

Tanpa pertahanan yang kuat, kata Prabowo, Indonesia akan mudah diganggu, bahkan kekayaan alamnya dapat diambil negara lain. Sudah menjadi hukum alam, bahwa negara lemah akan dijajah.

"Negara sekaya kita, negara sebesar kita, selalu akan diganggu, selalu kekayaannya akan berusaha diambil, ini adalah hukum alam," katanya.

"Ikan kita dicuri, kekayaan kekayaan kita macem macem, macem-macem strategi, ulah, teknik, bagaimana mencuri kekayaan Indonesia, karena itu indoensia harus kuat, pertahanan kita harus kuat," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
