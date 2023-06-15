Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil dan Jejak Karir Komjen Rudy Sufahriadi yang Resmi Mendapat Kenaikan Pangkat

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |18:45 WIB
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara korps raport atau kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi terhadap sejumlah perwira tinggi (pati) Polri.

Dalam upacara tersebut Rudy Sufahriadi resmi menyandang Jenderal bintang tiga atau Komjen di pundaknya.

Bagaimana profil dan jejak karir Komjen Rudy Sufahriadi? Berikut profilnya seperti dikutip Wikipedia.

Komjen. Pol. Drs. Rudy Sufahriadi lahir 23 Agustus 1965. Ia adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 27 Maret 2023 mengemban amanat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional.

Rudy, lulusan Akpol 1988 ini berpengalaman dalam bidang brimob. Jabatan terakhir jenderal bintang tiga ini Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah.

- Riwayat Pendidikan

AKPOL (1988)

PTIK (1996)

SESPIM (2004)

LEMHANNAS (2013)

Halaman:
1 2
1 2
      
Topik Artikel :
polri Komjen Rudi Sufahriadi
