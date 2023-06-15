Pengamat: Capres 2024 Harus Miliki Pemahaman Politik dan Ekonomi Global

JAKARTA - Pengamat politik Ali Rifan menilai calon presiden (Capres) dari partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum partai Golkar Airlangga Hartarto memenuhi kriteria Capres yang memiliki pemahaman politik dan ekonomi global.

"Tentu saja dua tokoh itu, baik Prabowo dan Airlangga itu masuk masuk kriteria tokoh politik yg memahami ekonomi global," kata Ali saat dihubungi wartawan, Kamis (15/6/2023).

"Keduanya punya background pengusaha dan punya jaringan internasional yg bagus. Kalau Airlangga kan Menko Perekonomian jadi kalau bicara bagaimana kemampuan memahami ekonomi global tentu sangat bagus," sambungnya.

Direktur Arus Survei Indonesia itu menjelaskan tantangan politik dan ekonomi global ke depan, mengharuskan Indonesia memiliki pemimpin yang cakap dalam pergaulan internasional dan mampu menunjukan eksistensi Indonesia di mata dunia.

"Karena harus diakui ke depan indonesia butuh pemimpin yg tidak hanya memahami tidak hanya situasi nasional dan lokal tetapi juga situasi global. Baik dari sisi geopolitik, geoekonomi termasuk geostrategi," jelas Ali.

Ia menilai tokoh seperti Airlangga paling tidak punya dua kekuatan, yaitu kemampuan memahami geo ekonomi karena seorang Menko Perekonomian dan juga memahami betul apa itu geopolitik karena dia adalah seorang Ketua Umum Parpol yang besar di Indonesia.

"Sebagai tokoh sekaligus Menko yang juga pengusaha, pasti beliau memahami situasi politik dan ekonomi global.