Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pengamat: Capres 2024 Harus Miliki Pemahaman Politik dan Ekonomi Global

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |19:07 WIB
Pengamat: Capres 2024 Harus Miliki Pemahaman Politik dan Ekonomi Global
A
A
A

JAKARTA - Pengamat politik Ali Rifan menilai calon presiden (Capres) dari partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum partai Golkar Airlangga Hartarto memenuhi kriteria Capres yang memiliki pemahaman politik dan ekonomi global.

"Tentu saja dua tokoh itu, baik Prabowo dan Airlangga itu masuk masuk kriteria tokoh politik yg memahami ekonomi global," kata Ali saat dihubungi wartawan, Kamis (15/6/2023).

"Keduanya punya background pengusaha dan punya jaringan internasional yg bagus. Kalau Airlangga kan Menko Perekonomian jadi kalau bicara bagaimana kemampuan memahami ekonomi global tentu sangat bagus," sambungnya.

Direktur Arus Survei Indonesia itu menjelaskan tantangan politik dan ekonomi global ke depan, mengharuskan Indonesia memiliki pemimpin yang cakap dalam pergaulan internasional dan mampu menunjukan eksistensi Indonesia di mata dunia.

"Karena harus diakui ke depan indonesia butuh pemimpin yg tidak hanya memahami tidak hanya situasi nasional dan lokal tetapi juga situasi global. Baik dari sisi geopolitik, geoekonomi termasuk geostrategi," jelas Ali.

Ia menilai tokoh seperti Airlangga paling tidak punya dua kekuatan, yaitu kemampuan memahami geo ekonomi karena seorang Menko Perekonomian dan juga memahami betul apa itu geopolitik karena dia adalah seorang Ketua Umum Parpol yang besar di Indonesia.

"Sebagai tokoh sekaligus Menko yang juga pengusaha, pasti beliau memahami situasi politik dan ekonomi global.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192922//seskab_teddy_indra_wijaya-PKfd_large.jpg
Malam Tahun Baru, Seskab Teddy Sebut Presiden Prabowo Nonton Layar Tancap Bareng Pengungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192900//presiden_prabowo_subianto_di_kabupaten_tapanuli_selatan-iWos_large.jpg
Istana Ungkap Alasan Prabowo Tutup Akhir Tahun di Lokasi Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192875//prabowo_sapa_petugas_pencari_korban_hilang-Pz2R_large.jpg
Momen Prabowo Sapa Petugas Pencari Korban Hilang di Tapanuli Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192802//presiden_prabowo_subianto-br5H_large.jpg
Prabowo Tutup 2025 dengan Kunjungan ke Lokasi Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192812//prabowo_subianto-m81y_large.jpg
Presiden Prabowo Tahun Baruan di Aceh, Seskab Teddy Terus Benahi Komunikasi Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192749//qodari-TXMO_large.jpg
Prabowo Singgung Velocity of Money untuk Jalankan Program Prioritas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement