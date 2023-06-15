Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

9 Tersangka Korupsi Tukin Kementerian ESDM Ditahan, KPK: Rugikan Negara Rp27,6 Miliar!

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |19:13 WIB
9 Tersangka Korupsi Tukin Kementerian ESDM Ditahan, KPK: Rugikan Negara Rp27,6 Miliar!
Tersangka Korupsi Dana Tukin ESDM/Foto: Okezone
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 10 tersangka kasus dugaan korupsi terkait pembayaran dana Tunjangan Kinerja (Tukin) pegawai di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun anggaran 2020-2022. Para tersangka tersebut diduga telah merugikan keuangan negara Rp27,6 miliar.

Perkara tersebut bermula ketika Kementerian ESDM merealisasikan pembayaran belanja pegawai berupa dana tukin dengan total sebesar Rp221.924.938.176 (Rp221 miliar) selama dua tahun sejak 2020 hingga 2022.

"Diduga telah mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya bernilai sekitar Rp27,6 miliar," kata Ketua KPK, Firli Bahuri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (15/6/2023).

Adapun, 10 tersangka tersebut yakni para pegawai Kementerian ESDM. Mereka yakni, Bendahara Pengeluaran, Abdullah (A); Subbagian Perbendaharaan, Priyo Andi Gularso (PAG); Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Novian Hari Subagio (NHS); Staf PPK, Lernhard Febian Sirait (LFS).

Selanjutnya, Bendahara Pengeluaran, Christa Handayani Pangaribowo (CHP); PPK, Haryat Prasetyo (HP); Operator SPM, Beni Arianto (BA); Penguji Tagihan, Hendi (H); PPABP, Rokhmat Annashikhah (RA); dan Pelaksana Verifikasi dan Perekaman Akuntansi, Maria Febri Valentine (MFV).

"Para pejabat perbendaharaan serta pegawai lainnya di lingkup Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Mineral, yakni tersangka LFS dkk yang berjumlah 10 orang, diduga memanipulasi dan menerima pembayaran tunjangan kinerja yang tidak sesuai ketentuan," ungkap Firli.

Belakangan diketahui, proses pengajuan anggaran tersebut diduga tidak disertai dengan data dan dokumen pendukung. Para tersangka diduga telah melakukan manipulasi yang di antaranya, mengkondisikan daftar rekapitulasi pembayaran dan daftar nominatif.

"Dimana tersangka PAG meminta kepada LFS agar 'dana diolah untuk kita-kita dan aman’," ujar Firli Bahuri.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/337/3029848/korupsi-pengadaan-pjuts-di-ditjen-ebtke-kementerian-esdm-rugikan-negara-rp64-miliar-G9G3tT7bBO.jfif
Korupsi Pengadaan PJUTS di Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Rugikan Negara Rp64 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/13/337/2882122/kpk-kembali-panggil-sekretaris-ditjen-minerba-kementerian-esdm-63st9THBj1.jpg
KPK Kembali Panggil Sekretaris Ditjen Minerba Kementerian ESDM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/12/337/2845038/kpk-selisik-transaksi-jual-beli-aset-tersangka-korupsi-dana-tukin-kementerian-esdm-rCSr5gp8Zb.jpg
KPK Selisik Transaksi Jual Beli Aset Tersangka Korupsi Dana Tukin Kementerian ESDM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/08/337/2795179/kpk-bantah-info-penggeledahan-kementerian-esdm-bocor-eUvWVAw1vv.jpg
KPK Bantah Info Penggeledahan Kementerian ESDM Bocor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/04/27/337/1677470/usut-korupsi-di-kementerian-esdm-kpk-periksa-dirut-hingga-karyawan-swasta-diXEyl7VAo.jpg
Usut Korupsi di Kementerian ESDM, KPK Periksa Dirut hingga Karyawan Swasta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/04/25/337/1675638/pasca-tetapkan-mantan-pejabat-esdm-jadi-tersangka-kpk-panggil-direktur-anggaran-kemenkeu-fz6ezO0GMy.jpg
Pasca-Tetapkan Mantan Pejabat ESDM Jadi Tersangka, KPK Panggil Direktur Anggaran Kemenkeu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement