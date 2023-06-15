Ketua DPP Perindo Heri Budianto: Satu Partai itu Satu Rumah

BENGKULU - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo, Bidang Politik dan Kebijakan Publik, Heri Budianto mengatakan, jika satu partai itu satu rumah. Sehingga, dalam Pemilu ini Perindo harus tegak lurus, mulai dari Bacaleg DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi, Bacaleg DPR-RI, dan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Hal itu disampaikan Heri, ketika menggelar Silaturahmi dan Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus), DPP Partai Perindo, Bidang Politik dan Kebijakan Publik, sekaligus Bacaleg DPR-RI, Dapil Bengkulu, Heri Budianto, dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Bengkulu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Bacaleg Perindo se-Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, Kamis (15/6/2023), sore.

Partai Perindo di Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, kata Heri, menargetkan 5 kursi untuk di DPRD Kabupaten Bengkulu. Sebab, kata Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPR-RI, Daerah Pemilihan (Dapil) Bengkulu ini, pada Pemilu 2019, Perindo di Bengkulu Tengah, berhasil meraih 3 kursi di DPRD Bengkulu Tengah.

Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 ini, kata Heri, tidak hanya menargetkan kursi di DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah. Namun, dari DPD Partai Perindo, Kabupaten Bengkulu Tengah, juga menargetkan 2 kursi DPRD Provinsi, dari Dapil Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Bengkulu Utara.

Bahkan, terang Heri, Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera di Bengkulu Tengah ini juga akan mendorong Bacalegh DPR-RI untuk duduk di Senayan.

''Satu Partai itu Artinya Satu Rumah. Jadi, kita harus tegak lurus,'' kata Heri, Kamis (15/6/2023), sore.

Pada Pemilu 2019, terang Heri, Partai Perindo di Bengkulu Tengah, sudah mendapatkan 3 kursi. Tahun depan, targetnya 5 kursi, lalu mendorong 2 kursi di DPRD Provinsi serta Bacaleg DPR RI, 1 kursi.

Kehadiran di DPD Kabupaten Bengkulu Tengah ini, terang Heri, untuk membawa amanah dari Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo, untuk menyampaikan program dari DPP Partai Perindo, terkait dengan pemenangan Pemilu 2024.