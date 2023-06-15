Sokong Kinerja, Pussenif TNI AD Dapat Bantuan Ranmin

JAKARTA - Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif) TNI Angkatan Darat (AD) mendapatkan bantuan hibah berupa satu unit Hi Ace sebagai kendaraan administrasi (Ranmin).

Penyerahan bantuan oleh PT Respati Solusi Rekatama dilakukan Gedung Aula Jenderal A. Yani, Mako Pussenif, Bandung, Jawa Barat, Rabu (14/6/2023).

Komandan Pussenif TNI AD Letnan Jenderal TNI Dr. Anton Nugroho menyampaikan terima kasih atas pemberian hibah ramin tersebut.

Pihaknya berharap, PT Respati Solusi Rekatama dapat terus hadir memberikan solusi dan produk alutsista yang handal dan dapat menunjang kebutuhan TNI.

Bantuan tersebut diberikan langsung oleh Direktur Utama PT Respati Solusi Rekatama Dhita Yudhistira secara simbolis hibah satu unit Ranmin Hi Ace kepada Komandan Pussenif TNI AD Letnan Jenderal (Letjen) TNI Anton Nugroho.

Menurut Dhita, PT Respati Solusi Rekatama hadir untuk dapat mendukung kinerja TNI melalui produk alat utama sistem persenjataan (alutsista) buatan dalam negeri yang berkualitas.