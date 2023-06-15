Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sokong Kinerja, Pussenif TNI AD Dapat Bantuan Ranmin

Rico Afrido S , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |19:59 WIB
Sokong Kinerja, Pussenif TNI AD Dapat Bantuan Ranmin
Pussenif TNI AD dapat hibah Ranmin (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif) TNI Angkatan Darat (AD) mendapatkan bantuan hibah berupa satu unit Hi Ace sebagai kendaraan administrasi (Ranmin).

Penyerahan bantuan oleh PT Respati Solusi Rekatama dilakukan Gedung Aula Jenderal A. Yani, Mako Pussenif, Bandung, Jawa Barat, Rabu (14/6/2023).

Komandan Pussenif TNI AD Letnan Jenderal TNI Dr. Anton Nugroho menyampaikan terima kasih atas pemberian hibah ramin tersebut.

Pihaknya berharap, PT Respati Solusi Rekatama dapat terus hadir memberikan solusi dan produk alutsista yang handal dan dapat menunjang kebutuhan TNI.

Bantuan tersebut diberikan langsung oleh Direktur Utama PT Respati Solusi Rekatama Dhita Yudhistira secara simbolis hibah satu unit Ranmin Hi Ace kepada Komandan Pussenif TNI AD Letnan Jenderal (Letjen) TNI Anton Nugroho.

Menurut Dhita, PT Respati Solusi Rekatama hadir untuk dapat mendukung kinerja TNI melalui produk alat utama sistem persenjataan (alutsista) buatan dalam negeri yang berkualitas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Ranmin tni ad TNI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192647/tni-roup_large.jpg
Profil Mayjen Novi Rubadi, Perisai Hidup Jokowi yang Nekat Terjun ke Basis KKB  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192398/pemerintah-S97q_large.jpg
KSAD Maruli Murka Jembatan Bailey untuk Bencana Sumatera Disabotase: Ini Biadab!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191979/tni-OHCg_large.jpg
Cerita Haru TNI Pengantar Logistik Diberi Sepikul Durian dari Warga Terisolasi Gayo Lues
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/340/3191636/tni-tBNm_large.jpg
Kisah Pilu Sertu Hamzah Selamatkan Anak dan Istrinya Meninggal saat Longsor Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190452/viral-hbde_large.jpg
Heboh Puluhan WN China Serang Prajurit Zeni Tempur di Tambang Emas Ketapang, Begini Reaksi TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188400/tni-bvxN_large.jpg
30 Ribu Prajurit TNI hingga Puluhan Alutsista Canggih Diterjunkan untuk Korban Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement