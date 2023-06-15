Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

IKN di Kaltim, Sekjen Partai Perindo: Rebut Kemenangan adalah Keniscayaan

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |20:01 WIB
IKN di Kaltim, Sekjen Partai Perindo: Rebut Kemenangan adalah Keniscayaan
JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo Ahmad Rofiq menyatakan partainya akan kerja keras untuk menggapai kemenangan di Kalimantan Timur (Kaltim).

Pasalnya, Ibu Kota Nusantara (IKN) berada di wilayah tersebut, sehingga penting untuk memiliki anggota legislatif di sana.

"Bagi DPP, Kaltim adalah Ibu Kota baru, maka merebut sebuah kemenangan adalah keniscayaan," kata Rofiq saat dihubungi di sela-sela Rapat Kerja Wilayah (rakerwil) DPW Partai Perindo Kaltim dan Pembekalan Bacaleg DPRD Provinsi Kaltim di Samarinda, Kamis (15/6/2023).

Sekjen Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- melanjutkan, Rakerwil DPW Partai Perindo Kaltim ini berisi rancangan bagaimana memenangkan --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- di sana.

Kemudian, Rofiq yang hadir secara langsung juga menegaskan kepada pengurus setempat untuk membentuk kepengurusan hingga tingkat DPRt demi meluasnya program kesejahteraan Partai Perindo.

"Ini perlu kita lakukan agar benar-benar dapat memastikan kerja-kerja pemenangan dan merebut kemenangan," ujar Sekjen Partai Perindo --partai modern yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu--.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menargetkan satu kursi DPR RI di Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai upaya mencapai target dobel digit keterwakilan Partai Perindo di semua tingkatan.

Hal itu ia sampaikan ketika memberikan sambutan sekaligus membuka Rapat Kerja Wilayah (rakerwil) DPW Partai Perindo Kaltim dan Pembekalan Bacaleg DPRD Provinsi Kaltim di Samarinda, Kamis (15/6/2023).

"Target kalau kita bicara dobel digit kursi DPR RI minimal satu kursi (di Kaltim)," kata Hary Tanoe yang hadir secara virtual.

Halaman:
1 2
      
