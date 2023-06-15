Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Disambut 8.000 Karyawan DEFEND ID, Prabowo Salami dan Tepuk Bahu

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |20:12 WIB
Disambut 8.000 Karyawan DEFEND ID, Prabowo Salami dan Tepuk Bahu
Prabowo disambut 8.000 karyawan Defend ID (Foto : Istimewa)
A
A
A

BANDUNG - Sebanyak 8.000 karyawan pertahanan DEFEND ID menyambut kedatangan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto di PT Dirgantara Indonesia (PTDI), Bandung, Jawa Barat, Kamis, (15/6/2023).

Prabowo yang datang menggunakan kendaraan taktis (rantis) Maung, langsung disambut barisan 300 prajurit Komcad yang mengumandangkan yel-yel selamat datang dan ribuan karyawan DEFEND ID yang menyanyikan lagu Halo-Halo Bandung.

Prabowo langsung tersenyum saat turun dari Maung, dan memberi hormat kepada prajurit Komcad. Ia kemudian menyapa para karyawan DEFEND ID yang sedari tadi menunggu kedatangannya.

Satu persatu disalami, ditanya asalnya dan dari mana perusahaannya, setelah itu Prabowo memberikan jempolnya, mengangguk bangga, menepuk bahu mereka.

"Selamat datang ini kami karyawan karyawati DEFEND ID, Bapak. Besarnya dukungan Bapak Menhan untuk kemandirian DEFEND ID buat kami bangga," sapa Direktur DEFEND ID Bobby Rasyidin menyambut Prabowo.

"Mereka selalu bertanya kepada saya: Kapan kami bisa menjabat tangan Bapak Menhan? Hari ini terwujud," lanjut Bobby.

Mendengar pernyataan Dirut DEFEND ID, Prabowo mengaku bangga dan sangat gembira berada di tengah-tengah para karyawan DEFEND ID.

"Terima kasih saya sampaikan, sambutan yang demikian meriah, saya terharu, terima kasih dan saya sangat gembira bangga di tengah-tengah saudara," kata Prabowo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189569/prabowo-yflS_large.jpg
Tinjau Pengungsian, Prabowo Minta Maaf karena Tak Punya Tongkat Nabi Musa tapi Akan Kerja Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186394/prabowo_tunjuk_pratikno_jadi_koordinator_percepatan_penanganan_bencana_di_sumatera-qMo8_large.jpg
Prabowo Instruksikan Pratikno Jadi Koordinator Percepatan Penanganan Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186322/presiden_prabowo_dan_ratu_maxima-CtW6_large.jpg
Momen Pertemuan Prabowo dan Ratu Máxima Bahas Kesehatan Keuangan di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186286/wamendagri-nM5Q_large.jpg
Prabowo Kumpulkan Menteri di Istana Bahas Bencana di Sejumlah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/337/3074494/nusron_wahid-hXpV_large.jpg
Nusron Wahid Diminta Prabowo Gabung Kabinet, Jadi Menteri Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/337/3072908/prabowo-ZDKX_large.jpg
Prabowo Mulai Susun Kabinet, Begini Bocoran Calon Menterinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement