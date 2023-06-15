Disambut 8.000 Karyawan DEFEND ID, Prabowo Salami dan Tepuk Bahu

BANDUNG - Sebanyak 8.000 karyawan pertahanan DEFEND ID menyambut kedatangan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto di PT Dirgantara Indonesia (PTDI), Bandung, Jawa Barat, Kamis, (15/6/2023).

Prabowo yang datang menggunakan kendaraan taktis (rantis) Maung, langsung disambut barisan 300 prajurit Komcad yang mengumandangkan yel-yel selamat datang dan ribuan karyawan DEFEND ID yang menyanyikan lagu Halo-Halo Bandung.

Prabowo langsung tersenyum saat turun dari Maung, dan memberi hormat kepada prajurit Komcad. Ia kemudian menyapa para karyawan DEFEND ID yang sedari tadi menunggu kedatangannya.

Satu persatu disalami, ditanya asalnya dan dari mana perusahaannya, setelah itu Prabowo memberikan jempolnya, mengangguk bangga, menepuk bahu mereka.

"Selamat datang ini kami karyawan karyawati DEFEND ID, Bapak. Besarnya dukungan Bapak Menhan untuk kemandirian DEFEND ID buat kami bangga," sapa Direktur DEFEND ID Bobby Rasyidin menyambut Prabowo.

"Mereka selalu bertanya kepada saya: Kapan kami bisa menjabat tangan Bapak Menhan? Hari ini terwujud," lanjut Bobby.

Mendengar pernyataan Dirut DEFEND ID, Prabowo mengaku bangga dan sangat gembira berada di tengah-tengah para karyawan DEFEND ID.

"Terima kasih saya sampaikan, sambutan yang demikian meriah, saya terharu, terima kasih dan saya sangat gembira bangga di tengah-tengah saudara," kata Prabowo.