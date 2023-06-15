Gubernur Ganjar Serahkan Bantuan Lintas Sektor Rp196,7 Miliar di Grobogan

GROBOGAN - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menyerahkan bantuan keuangan sebesar Rp196,7 miliar kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan dan berbagai kelompok masyarakat untuk sektor ekonomi, sosial, hingga kelautan dan perikanan guna peningkatan kesejahteraan.

Bantuan akan disalurkan melalui 12 dinas dan instansi di bawah Pemprov Jateng. Di antaranya Biro Bangda, Dispermades, Disperakim, Dinas Porapar, Dinas ESDM, Dinas Sosial, Biro Kesra, Dinas LH dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Disnakeswan, Bank Jateng, hingga Badan Kesbangpol.

Ganjar menyerahkan secara simbolis ke Pemkab Grobogan dan kelompok masyarakat di Taman Hijau Kota, Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jateng, Kamis (15/6/2023) siang.

Dirinya pun berpesan kepada dinas-dinas terkait untuk menyalurkan bantuan ini sebaik-baiknya. Dan, agar pengawasannya diperketat sehingga tidak ada yang dikorupsi.

“Reguler bantuan yang kita berikan mulai dikerjakan. Maka saya titipkan kepada mereka kualitasnya mesti bagus, ada yang mengawasi, dan tidak boleh ada yang dikorupsi,” kata Ganjar, dalam keterangan yang diterima.

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar juga mengingatkan Pemkab Grobogan terhadap potensi kekeringan dan krisis pangan. Ganjar meminta semua bergerak melakukan reboisasi dan penanaman agar potensi itu tidak terjadi.

“Siapkan juga cadangan-cadangan pangan kita agar kemudian kita betul-betul siap melayani masyarakat karena kalau pasokannya berkurang biasanya harganya akan naik, inflasi akan tinggi,” tuturnya.