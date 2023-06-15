Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Ingin Anak Muda Indonesia Pekerjaannya Layak dan Digaji Besar, Bangkitkan Industri Nasional

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |20:34 WIB
Prabowo Ingin Anak Muda Indonesia Pekerjaannya Layak dan Digaji Besar, Bangkitkan Industri Nasional
Menhan Prabowo Subianto (Foto : Istimewa)
A
A
A

BANDUNG - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto bertekad membangkitkan industri pertahanan nasional dalam rangka mendukung misi negara serta menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia.

Prabowo mengatakan, dengan memiliki industri pertahanan yang mandiri dan kuat, maka Indonesia tidak akan tergantung kepada negara lain untuk memenuhi kebutuhan bagi angkatan perang kita.

"Dengan industri pertahanan yang kuat, kelangsungan pertahanan dapat dijaga, dan kebutuhan alutsista dapat dipenuhi secara mandiri, serta akan memberikan kontribusi ekonomi secara makro dalam menyediakan lapangan kerja," kata Prabowo saat menghadiri acara “The 1st DEFEND ID’s Day” di Hanggar PT Dirgantara Indonesia, Bandung Jawa Barat, Kamis (15/6/2023).

Karena itu, lanjut Prabowo, pemerintah Indonesia bertekad untuk membangkitkan Industri pertahanan nasional agar bisa meningkatkan kesejahteraan bagi para ribuan pekerja industri pertahanan serta perekonomian nasional.

"Kami pemerintah ingin pabrik-pabrik semuanya harus di Indonesia. Anak-anak Indonesia harus bekerja dengan baik dan harus mendapatkan gaji yang layak," ujar Prabowo.

"Kita tidak mau UMR, UMR, UMR terus," sambungnya disambut gemuruh tepuk tangan ribuan pekerja industri pertahanan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189569/prabowo-yflS_large.jpg
Tinjau Pengungsian, Prabowo Minta Maaf karena Tak Punya Tongkat Nabi Musa tapi Akan Kerja Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186394/prabowo_tunjuk_pratikno_jadi_koordinator_percepatan_penanganan_bencana_di_sumatera-qMo8_large.jpg
Prabowo Instruksikan Pratikno Jadi Koordinator Percepatan Penanganan Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186322/presiden_prabowo_dan_ratu_maxima-CtW6_large.jpg
Momen Pertemuan Prabowo dan Ratu Máxima Bahas Kesehatan Keuangan di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186286/wamendagri-nM5Q_large.jpg
Prabowo Kumpulkan Menteri di Istana Bahas Bencana di Sejumlah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/337/3074494/nusron_wahid-hXpV_large.jpg
Nusron Wahid Diminta Prabowo Gabung Kabinet, Jadi Menteri Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/337/3072908/prabowo-ZDKX_large.jpg
Prabowo Mulai Susun Kabinet, Begini Bocoran Calon Menterinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement