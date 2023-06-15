Prabowo Ingin Anak Muda Indonesia Pekerjaannya Layak dan Digaji Besar, Bangkitkan Industri Nasional

BANDUNG - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto bertekad membangkitkan industri pertahanan nasional dalam rangka mendukung misi negara serta menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia.

Prabowo mengatakan, dengan memiliki industri pertahanan yang mandiri dan kuat, maka Indonesia tidak akan tergantung kepada negara lain untuk memenuhi kebutuhan bagi angkatan perang kita.

"Dengan industri pertahanan yang kuat, kelangsungan pertahanan dapat dijaga, dan kebutuhan alutsista dapat dipenuhi secara mandiri, serta akan memberikan kontribusi ekonomi secara makro dalam menyediakan lapangan kerja," kata Prabowo saat menghadiri acara “The 1st DEFEND ID’s Day” di Hanggar PT Dirgantara Indonesia, Bandung Jawa Barat, Kamis (15/6/2023).

Karena itu, lanjut Prabowo, pemerintah Indonesia bertekad untuk membangkitkan Industri pertahanan nasional agar bisa meningkatkan kesejahteraan bagi para ribuan pekerja industri pertahanan serta perekonomian nasional.

"Kami pemerintah ingin pabrik-pabrik semuanya harus di Indonesia. Anak-anak Indonesia harus bekerja dengan baik dan harus mendapatkan gaji yang layak," ujar Prabowo.

"Kita tidak mau UMR, UMR, UMR terus," sambungnya disambut gemuruh tepuk tangan ribuan pekerja industri pertahanan.