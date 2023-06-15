Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Betah Jadi Slogan Cegah Pungli di Ujian Masuk Polisi, Upaya Kapolri Diapresiasi

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |21:09 WIB
Betah Jadi Slogan Cegah Pungli di Ujian Masuk Polisi, Upaya Kapolri Diapresiasi
Kapolri Listyo Sigit Prabowo (Foto : Humas Polri)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Listo Sigit Prabowo menggaungkan Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis, atau disingkat BETAH sebagai slogan penerimaan calon anggota Polri tingkat Tamtama, Bintara hingga Akpol. Slogan itu sekaligus mematahkan anggapan 'mau jadi polisi bayar mahal'.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menyambut baik slogan tersebut. Menurutnya, itu merupakan upaya yang harus didukung dalam pemberantasan pungutan liar.

“Program ini bagus. Yang utama bagaimana pengawasan dan penegakan etiknya di lingkaran kepolisian sendiri,” ujar Ray Rangkuti, Kamis (15/6/2023).

Dia pun meminta Listyo untuk tetap melakukan pengawasan dalam penerapannya. Jangan sampai ada pihak-pihak yang mencari celah dan tetap mendapatkan keuntungan sendiri.

"Sebab, sekalipun dibuat berbagai sistem, ada saja celah yang bisa dimasuki oleh keinginan curang di dalamnya. Misalnya peralihan dari CAT ke TKK. Begitu seterunya. Sampai ke penilaian terakhir,” ujarnya.

“Umunya pada fase itu, penilaiannya sudah masuk kepada subjektivitas/objektivifas tim penguji. Oleh karena itu, perlu dibuatkan juknis yang ketat bagaimana model, cara kerja dan pengawasannya. Sehingga niat baik kapolri ini benar-benar terlihat implikasinya di lapangan,” sambungnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Masuk Polisi Gratis! "Yang ngomong (harus bayar) bohong itu. Jadi saya pastikan masuk polisi tidak ada yang bayar," tegasnya.

Halaman:
1 2
      
