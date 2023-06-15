Prabowo Bangga Ada Orang Indonesia Timur di Holding Pertahanan DEFEND ID: Hatinya Pasti Setia

BANDUNG - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bangga ada warga Indonesia Timur yang bekerja di holding Industri Pertahanan DEFEND ID. Hal ini diungkapnya saat menyapa ribuan karyawan holding industri di PT Dirgantara Indonesia (PTDI), Bandung, Kamis (15/6/2023).
"Di sini ada gak orang Indonesia Timur? berasal dari Indonesia timur ada enggak? Ada, dari mana kau?" tanya Prabowo.
"Dari Manokwari, Papua barat," jawab salah satu karyawan PT PAL.
"Mana lagi? Kau dari mana kau?" kata Prabowo.
"Provinsi Papua, Kabupaten Biak Numfor, Pak," jawab salah satu karyawan lagi dari barisan depan.
"Saya ini bangga ada orang Indonesia Timur di sini, saya setengah Indonesia Timur juga, Ibu saya dari Sulawesi," kata Prabowo terharu.
Lebih lanjut, Prabowo mengatakan orang Indonesia Timur itu memiliki kerja keras dan kesetiaan yang tinggi.
"Dan kalau mereka sudah yakin, di hatinya pasti akan setia," kata Prabowo.