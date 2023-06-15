Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Dikelilingi 8.000 Pekerja Industri Pertahanan saat Pidato: Maaf Saya Punggungi Kalian

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |21:18 WIB
Prabowo Dikelilingi 8.000 Pekerja Industri Pertahanan saat Pidato: Maaf Saya Punggungi Kalian
Menhan Prabowo Subianto (Foto : Istimewa)
A
A
A

BANDUNG - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menghadiri acara perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-1 Holding BUMN Industri Pertahanan Defend ID atau "The 1st DEFEND ID’s Day” di Hanggar PT Dirgantara Indonesia, Bandung Jawa Barat, Kamis (15/6/2023).

Prabowo yang tiba menggunakan kendaraan taktis Maung 4X4 buatan PT. Pindad tersebut langsung disambut oleh 8000 pekerja Industri Pertahanan dibawah naungan Defend ID. Defend ID adalah induk dari 5 BUMN yang bergerak di industri Pertahanan, yakni PT. Dirgantara Indonesia, PT. Pindad, PT. PAL Indonesia), PT. Len Industri, dan PT. Dahana.

"Terima kasih atas sambutan kalian yang begitu meriah. Saya sangat gembira dan bangga hadir di tengah tengah saudara," ujar Prabowo saat memberikan pidatonya.

Menhan Prabowo juga menegaskan Industri pertahanan adalah bagian vital dalam sebuah pertahanan negara serta sangat menentukan dari kemerdekaan dan kedaulatan sebuah bangsa.

"Saudara sekalian, kita adalah bangsa yang besar, bangsa kita luasannya adalah sama dengan seluruh eropa Barat, karena itu pertahanan kita harus kuat dan itu harus ditopang dengan Industri pertahanan yang kuat juga," paparnya.

Namun, di sela-sela pidatonya Prabowo langsung menghadap ke belakang podium. Sebab, terlihat ada ribuan pekerja Industri pertahanan yang duduk bersila mengelilinginya untuk mendengar pidatonya. Ia pun langsung meminta maaf karena telah membelakanginya.

"Maaf saya punggungi kalian, ini bukan salah saya, kalau ini (podium) saya pindahin, kalian (yang didepan) saya punggungi, saya minta izin saja, enggak ada maksud munggungi saudara," Ungkapnya yang langsung disambut gelak tawa.

Halaman:
1 2
      
