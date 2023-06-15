Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Bangga Inflasi Indonesia Rendah: Tapi Masih Banyak Korupsi

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |22:14 WIB
Prabowo Bangga Inflasi Indonesia Rendah: Tapi Masih Banyak Korupsi
Menhan Prabowo Subianto (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengungkapkan budaya korupsi masih marak terjadi di Indonesia, dan menjadi tantangan berat bagi para pemimpin pemerintahan.

"Masih banyak budaya tidak baik, budaya pemborosan, kebocoran, korupsi, budaya macem macem, setiap pemimpin Indonesia akan menghadapi tantangan ini dan harus kita atasi sebaik-baiknya," kata Prabowo saat pidato di acara The 1st DEFEND ID's Day di Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/6/2023).

Awalnya. Prabowo bercerita mengenai keberhasilan Indonesia saat Covid-19 melanda, kala itu inflasi Indonesia paling rendah di dunia.

"Ini bukan prestasi yang sepele, ini bukan hasil yang gampang, inflasi adalah momok bagi seluruh negara di dunia," katanya.

Namun, di antara prestasi tersebut, Indonesia memiliki kekurangan yang harus diatasi, yakni budaya curang dan korupsi.

Kendati demikian, Prabowo menilai sejauh ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerapkan langkah-langkah penindakan yang tegas terhadap masalah pemborosan hingga korupsi. Langkah itu kemudian dilanjutkan Prabowo di Industri Pertahanan Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189569/prabowo-yflS_large.jpg
Tinjau Pengungsian, Prabowo Minta Maaf karena Tak Punya Tongkat Nabi Musa tapi Akan Kerja Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186394/prabowo_tunjuk_pratikno_jadi_koordinator_percepatan_penanganan_bencana_di_sumatera-qMo8_large.jpg
Prabowo Instruksikan Pratikno Jadi Koordinator Percepatan Penanganan Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186322/presiden_prabowo_dan_ratu_maxima-CtW6_large.jpg
Momen Pertemuan Prabowo dan Ratu Máxima Bahas Kesehatan Keuangan di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186286/wamendagri-nM5Q_large.jpg
Prabowo Kumpulkan Menteri di Istana Bahas Bencana di Sejumlah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/337/3074494/nusron_wahid-hXpV_large.jpg
Nusron Wahid Diminta Prabowo Gabung Kabinet, Jadi Menteri Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/337/3072908/prabowo-ZDKX_large.jpg
Prabowo Mulai Susun Kabinet, Begini Bocoran Calon Menterinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement