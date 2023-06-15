Prabowo Bangga Inflasi Indonesia Rendah: Tapi Masih Banyak Korupsi

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengungkapkan budaya korupsi masih marak terjadi di Indonesia, dan menjadi tantangan berat bagi para pemimpin pemerintahan.

"Masih banyak budaya tidak baik, budaya pemborosan, kebocoran, korupsi, budaya macem macem, setiap pemimpin Indonesia akan menghadapi tantangan ini dan harus kita atasi sebaik-baiknya," kata Prabowo saat pidato di acara The 1st DEFEND ID's Day di Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/6/2023).

Awalnya. Prabowo bercerita mengenai keberhasilan Indonesia saat Covid-19 melanda, kala itu inflasi Indonesia paling rendah di dunia.

"Ini bukan prestasi yang sepele, ini bukan hasil yang gampang, inflasi adalah momok bagi seluruh negara di dunia," katanya.

Namun, di antara prestasi tersebut, Indonesia memiliki kekurangan yang harus diatasi, yakni budaya curang dan korupsi.

Kendati demikian, Prabowo menilai sejauh ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerapkan langkah-langkah penindakan yang tegas terhadap masalah pemborosan hingga korupsi. Langkah itu kemudian dilanjutkan Prabowo di Industri Pertahanan Indonesia.