Gempa M4,2 Guncang Wilayah Dogiyai Papua

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,2 mengguncang wilayah Dogiyai, Papua, pada Kamis (15/6/2023) sekira pukul 21.27 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 4.32 Lintang Selatan - 134.83 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.2, 15-Jun-2023 21:27:29WIB, Lok:4.32LS, 134.83BT (130 km BaratDaya DOGIYAI-PAPUA), Kedlmn:11 Km," tulis BMKG.

Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)