Bertambah 179 Kasus, Berikut Sebaran Covid-19 di 34 Provinsi Hari Ini

JAKARTA - Kementerian Kesehatan RI melaporkan penambahan kasus konfirmasi positif Covid-19 di Indonesia pada Kamis, 15 Juni 2023. Hari ini bertambah 179 kasus, sehingga akumulasi positif Covid-19 saat ini sebanyak 6.810.778 kasus.

Dalam kasus Covid-19, provinsi tertinggi yakni DKI Jakarta sebanyak 39 kasus, lalu Jawa Barat 38 dan disusul Jawa Timur 27 kasus.

Jumlah tersebut adalah hasil tracing melalui pemeriksaan sebanyak 13.871 spesimen yang dilakukan dengan metode real time polymerase chain reaction (PCR) dan tes cepat molekuler (TCM).

Kemudian, dilaporkan juga kasus yang sembuh dari Covid-19 pada hari ini tercatat 228 orang. Sehingga total sebanyak 6.638.968 orang sembuh. Sedangkan jumlah yang meninggal bertambah 4 orang. Sehingga total meninggal menjadi 161.836 orang.

Data penambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia ini dipublikasikan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui laman https://www.kemkes.go.id/. Berikut sebaran Covid-19 pada hari ini:

1 DKI JAKARTA 39

2 JAWA BARAT 38

3 JAWA TIMUR 27

4 SUMATERA UTARA 16.

5 BANTEN 12

6 SUMATERA SELATAN 10

7 JAWA TENGAH 7

8 LAMPUNG 5

9 RIAU 5

10 KALIMANTAN TIMUR 4