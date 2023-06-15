Mohammed, Nama yang Paling Banyak Dipakai di Dunia

MOHAMMED, saat ini menjadi nama pertama yang paling populer di dunia. Nama Mohammed tak hanya populer di negara-negara Muslim, tapi juga di Eropa yang mayoritas non-Muslim. Nama Mohammed dalam data itu digunakan oleh 133.349.300 orang. Lalu peringkat kedua di dunia adalah Maria dengan 61.134.526 orang. Hal itu berdasarkan laporan Global Index.

Lalu diperingkat ketiga ditempati Nushi (55.898.624). Keempat Jose (29.946.427), Kelima Wei (17.145.807), Keenam Ahmed (14.916.476), Ketujuh Yan (14.793.356), Kedelapan Ali (14.763.733), Kesembilan John (14.323.797), Kesepuluh David (13.429.576).

Nama selanjutnya yang populer di dunia adalah Li (13.166.162), Abdul (12.163.978), Ana (12.091.132), Ying (12,047,080), dan Michael (11.471.765).

Tak hanya itu, nama Mohammed menduduki peringkat sebagai nama paling populer untuk bayi laki-laki di Berlin, Jerman, pada tahun 2022, menurut laporan outlet berita Jerman Tagesspiegel. Nama tersebut telah melampaui Noah, yang merupakan pilihan teratas untuk orang tua di tahun sebelumnya, dan Adam yang menempati posisi ketiga di peringkat terbaru.

Sophia adalah nama bayi perempuan paling populer, diikuti oleh Emilia dan Emma. Outlet media Jerman menyoroti Mohammed adalah nama anak laki-laki paling populer di Berlin pada tahun 2018, 2019, dan 2020, hanya turun ke posisi ketiga pada tahun 2021. Laporan ini didasarkan pada data yang dikumpulkan Society for the German Language (GfdS), asosiasi untuk mempopulerkan dan meneliti bahasa Jerman.

Asosiasi menyusun daftar nama dari lebih dari 750 kantor pendaftaran di seluruh negeri, yang mengirimkan hampir satu juta entri nama. Popularitas nama yang semakin meningkat dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, termasuk keragaman kota yang semakin meningkat, peningkatan jumlah keluarga dengan latar belakang Islam, dan signifikansi budaya dan agama sebagai nama Nabi dalam Islam.