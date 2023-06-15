Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Akan ke Papua Nugini, BKSAP DPR Ingatkan Agar Bahas Isu Investasi

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |23:48 WIB
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) turut membahas isu investasi saat melakukan kunjungan ke Papua Nugini (PNG).

"Sekarang yang hadir Malaysia, Korea dan negara lainnya, perusahaan kita dari Indonesia belum hadir di sana (Papua Nugini), harusnya BUMN kita hadir," kata Putu dalam keterangan yang diterima di Jakarta, dikutip Antara, Kamis (15/6/2023).

Hal tersebut ia sampaikan saat melakukan kunjungan bilateral ke Papua Nugini bersama sejumlah anggota delegasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI, yang diterima langsung oleh Perdana Menteri Papua Nugini James Marape dan Penjabat Ketua Parlemen Papua Nugini Koni Iguan.

Putu mengungkapkan, permintaan di atas merupakan isi pertemuannya dengan PM James Marape, yang berharap banyak adanya peningkatan kerja sama dengan Indonesia di sektor ekonomi, sosial budaya, pendidikan, perguruan tinggi, hingga investasi.

"Jadi, mereka menyadari bahwa mereka negara yang masih terus belajar. Mereka sangat berharap agar adanya kerja sama dengan kita dari berbagai sektor seperti peningkatan ekonomi, peningkatan investasi, peningkatan kerja sama people to people, pariwisata, direct flight dan lainnya," ujarnya.

Menurut dia, Indonesia harus menunjukkan bahwa perusahaan BUMN hadir di Papua Nugini. Sebab, kata dia, Papua Nugini membutuhkan dukungan Indonesia dalam peningkatan segala bidang.

"Menghadirkan perusahaan energi kita di mana kebutuhan akan listrik sangat besar juga di PNG, menghadirkan perusahaan karya kita agar dapat turut dalam mengerjakan berbagai proyek di PNG," katanya.

