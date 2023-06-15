Gempa M3,8 Guncang Jayapura

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,8 mengguncang wilayah Jayapura Papua, Kamis (15/6/2023) sekira pukul 22.40 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 2.24 Lintang Selatan - 140.30 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.8, 15-Jun-2023 22:40:24WIB, Lok:2.24LS, 140.30BT (96 km TimurLaut KAB-JAYAPURA-PAPUA), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)